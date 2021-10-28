С 1 ноября Киев вводит строгие ограничения, поскольку по критериям достиг показателей красной зоны.

Так, только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно будет работать и посещать: заведения питания, отели, учреждения и заведения социальной защиты, спортзалы и фитнес-центры, ЦНАПы, управление труда и соцзащиты, управление пенсионного фонда, а также проводить массовые мероприятия, посещать торгово-развлекательные центры. Дети и подростки посещают ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

Столичные школьники с понедельника за парты не возвращаются. После каникул с 1 ноября учебный процесс возобновится в дистанционном режиме.

Общественный транспорт будет работать. Но ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте. Проверять эти документы не будут на входе в транспорт. А выборочно – специальные группы правоохранителей.

Полиция рассматривает две основные версии убийства представителя «Правого сектора» Александра Иванины в Сумах – заказное убийство и убийство, совершенное на почве неприязненных отношений.

В результате артиллерийских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск вчера в Трехизбенке повреждены жилые и нежилые здания по переулку Степной. Было выпущено около 20 снарядов.

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог 16-летнему водителю Infiniti Николаю Харьковскому, который подозревается в совершении ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими.

За сутки 27 октября в Украине зафиксировано 26 071 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, летальных исходов – 576. Кабинет Министров во время очередного заседания принял решение о перераспределении 242 млн грн на программу противодействия распространению COVID-19 на территории Украины.