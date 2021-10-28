За сутки 27 октября в Украине зафиксировано 26 071 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
291 985 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 212 684 человека, полностью иммунизированы – 79 301 человек.
Также за минувшие сутки:
- госпитализировано – 5 366 человек;
- летальных исходов – 576;
- выздоровели – 10 006 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 2 851 804 человека;
- выздоровели – 2 411 711 человек;
- летальных исходов – 66 204;
- проведено ПЦР-тестирование – 14 232 081.
С начала вакцинальной кампании привито 9 576 177 человек, из них получили одну дозу – 9 576 175 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 217 383 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 16 793 558 прививок.
94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
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