также в разделеПроисшествия
Беспилотник боевиков сбросил взрывчатку на украинские позиции: погиб военный 37
Ветеран ООС пытался наладить отношения с девушкой, угрожая взорвать гранату 12
На Закарпатье произошло землетрясение 50
На Житомирщине сошли вагоны, поезда будут опаздывать 33
Еще 7 областей переходят в «красную» зону 53
В Харькове задержали 16-летнего водителя «Инфинити», устроившего смертельную ДТП 211
Названо имя убитого вчера на Донбассе военного 32
В Украине – более 22,5 тыс. новых случаев COVID-19 и почти 700 смертей 41
Смертельное ДТП в Харькове: Infiniti ехал на красный свет 100 км/ч 37
На Ривненской АЭС произошла разгерметизация водородного трубопровода 35
Глава Закарпатья сообщил о массовой драке на украинско-словацкой границе 67
В Люблине нашли мертвым студента из Украины 13
Ляшко заявил о 119 смертях среди привитых против COVID 522
На Донбассе подорвался военный, еще одного ранили боевики 50
В Украине – 734 смерти от COVID-19 за сутки 57
Кислорода в COVID-больницах Херсонщины осталось на 3 дня 15
В Украине COVID-19 заболели более 152 тысяч детей, 42 ребенка умерли 19
В Украине сегодня – 339,5 тысяч активных больных COVID-19 14

За сутки 27 октября в Украине зафиксировано 26 071 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

291 985 человек были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 212 684 человека, полностью иммунизированы – 79 301 человек.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализировано – 5 366 человек;
  • летальных исходов – 576;
  • выздоровели – 10 006 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 2 851 804 человека;
  • выздоровели – 2 411 711 человек;
  • летальных исходов – 66 204;
  • проведено ПЦР-тестирование – 14 232 081.

С начала вакцинальной кампании привито 9 576 177 человек, из них получили одну дозу – 9 576 175 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 217 383 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности проведено 16 793 558 прививок.

94% госпитализированных из COVID-19 на прошлой неделе – невакцинированы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3862 грн.
0
Теги