В результате артиллерийских обстрелов со стороны российско-оккупационных войск вчера в Трехизбенке повреждены жилые и нежилые здания по переулку Степной. Было выпущено около 20 снарядов, сообщила пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

«Это уже второй вражеский обстрел мирного населения Трехизбенки за последние два месяца. Последствия работы запрещенной артиллерии российско-оккупационных войск – повреждение пяти домов. Кроме того, зафиксировано попадание в линию электросети, из-за чего несколько улиц остались без света. Еще с вечера пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», – прокомментировал глава Луганской области Сергей Гайдай.

Следует отметить, что в результате обстрелов пострадали пять жилых домов – в частности, разбиты окна, повреждена кровля, стены и т.д.

Последствия прямого попадания снаряда – разрушение гаража.

Обесточенные улицы – без света остались 235 жилых домов.