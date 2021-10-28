Кабинет Министров во время очередного заседания 28 октября принял решение о перераспределении 242 млн грн на программу противодействия распространению COVID-19 на территории Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе правительства.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти средства позволят закупить больше экспресс-тестов, улучшить уровень тестирования, а также завершить реализацию совместного с Международным банком реконструкции и развития проекта по инфраструктуре хранения вакцины.

Глава правительства также отметил, что в настоящее время большинство регионов Украины находятся в «красной» зоне, и отметил важность вакцинации.

Как отметил премьер-министр, сейчас в Украине по крайней мере одной дозой вакцинировано более 30% взрослого населения. В то же время, по его словам, в Украине 95% госпитализированных из COVID-19 – это невакцинированные.