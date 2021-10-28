также в разделеОбщество
Болгария закрывает въезд для украинцев 7
ВАКС разрешил заочное расследование в отношении Дубилета 9
Эксперт: Виктория Васильчук даст бой земельной мафии 9
В МИД РФ назвали политизированным решение суда по «скифскому золоту» 10
На модернизации Днестровской ГАЭС украли около 20 млн 9
Посол ответил «обеспокоенному» Берлину относительно Bayraktar: Украина имеет право защищаться 19
Новый глава Херсонщины снялся с выборов в пользу «слуги», но по закону он опоздал 17
Зеленский ответил на петицию Кондратюка о запрете концертов россиян в Украине 69
27 октября. Картина дня 14
Назвали главные ошибки, из-за которых не генерируется COVID-сертификат в «Дии» 49
Дания ввела новые правила въезда из Украины 19
Подросток, совершивший смертельное ДТП в Харькове, ранее устроил стрельбу в маркете 27
Минздрав разрешил вакцинировать от COVID-19 детей от 12 лет 13
На черниговских патрульных, которые оставили умирать полицейского, завели дело 46
Гонтарева об «Оффшоре 95»: Я бы Зеленскому претензий не выдвигала 29
Руководство НАДЦ Украины уходит в отставку из-за допингового скандала 44
Шмыгаль открыл Центр безопасности граждан на Донбассе 13
WADA обвинил антидопинговый центр Украины в нарушении правил 21

Кабинет Министров во время очередного заседания 28 октября принял решение о перераспределении 242 млн грн на программу противодействия распространению COVID-19 на территории Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе правительства.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, эти средства позволят закупить больше экспресс-тестов, улучшить уровень тестирования, а также завершить реализацию совместного с Международным банком реконструкции и развития проекта по инфраструктуре хранения вакцины.

Глава правительства также отметил, что в настоящее время большинство регионов Украины находятся в «красной» зоне, и отметил важность вакцинации.

Как отметил премьер-министр, сейчас в Украине по крайней мере одной дозой вакцинировано более 30% взрослого населения. В то же время, по его словам, в Украине 95% госпитализированных из COVID-19 – это невакцинированные.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги