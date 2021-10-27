также в разделеРелигия
На Ровенщине построят новый храм УПЦ, вместо захваченного ПЦУ 9
Патриарх Кирилл рассказал, можно ли участвовать в богослужении по интернету 5
В Донецке в возрождаемом Иверском монастыре верующие УПЦ отметили престольный праздник 9
Сегодня верующие УПЦ отмечают память Зверинецкой иконы Богородицы 9
В Церкви прославили в лике святых архимандрита Геннадия (Парфентьева) 9
В Одессе священники и семинаристы стали донорами крови 6
Сегодня верующие УПЦ отмечают память Иверской иконы Богородицы 8
В Одессе 400 нуждающихся и переселенцев получили помощь от УПЦ 19
В Запорожье священник УПЦ передал детским интернатам благотворительную помощь 20
Митрополит Антоний рассказал, в чем опасность уединения от общества 10
Епископ УПЦ рассказал о христианском отношении к смерти 10
В РПЦ считают, что прививка от коронавируса должна быть добровольной 11
В УПЦ приглашают учителей воскресных школ для участия в видеоконкурсе 41
На Волыни священники УПЦ перезахоронили солдат Второй мировой войны 11
Священник УПЦ благословил боксеров сборной Украины на чемпионат мира 20
На Черкасчине освятили 110-летний возрожденный храм УПЦ 58
Патриарх Кирилл рассказал, как заботиться о своей душе и стать счастливым 10
В РПЦ считают, что визит главы Фанара в США может вызвать волну захватов храмов в Украине 87

В Киевских духовных школах УПЦ выпустили третий диск с оцифрованными номерами дореволюционного научно-публицистического журнала Киевской духовной семинарии «Руководство для сельских пастырей».

Фото: КДАиС

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на kdais.kiev.ua, в электронное издание вошли сканы выпусков периода 1881–1890 годов.

Материалы издания будут интересны всем, кому не безразлична история, богословие, философия, уверены в КДАиС.

Сообщается, что журнал «Руководство для сельских пастырей» выходил при Киевской духовной семинарии в 1860–1917 годах с целью помочь священникам в подготовке к богослужению, в общении с прихожанами, иноверцами, старообрядцами, сектантами.

«Журнал занимал особое место среди современной ему периодики и пользовался популярностью — уже в первый год на него подписалось огромное для того времени количество читателей — более 2000 человек. Издание сыграло важную роль в развитии одного из направлений богословской науки — пастырского богословия», - говорится на сайте КДАиС.

В год выходило по 50 номеров «Руководства». На его страницах публиковались проповеди, а также наставления, советы, материалы, посвящённые различным сторонам жизни священника.

Первый диск — с оцифрованными материалами номеров 1860–1870 годов увидел свет в 2015 году, а второй — с материалами 1871–1880 годов - в 2020-м. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3310 грн.
5
Теги