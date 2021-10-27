На Ровенщине в селе Птича община Украинской Православной Церкив построит новый храм вместо захваченного активистами ПЦУ.

Фото: Ровенская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на rivne.church.ua, место под новый храм освятил епископ Дубенский Пимен.

Владыка поблагодарил верующих за сплоченность, сохранение веры и религиозной общины. «Я уже сегодня вижу, что вам содействует сам Господь, храм будет хорошим, я верю в это. Стройте, сажайте цветы, радуйтесь!» – сказал архиерей.

Как рассказал настоятель прихода протоиерей Григорий Стадник, церковь будет построена возле дома, в котором устроен временный храм. «Земельный участок достаточно большой, 50 соток. Однако всего на 25 соток нам разрешили изготовить документы под застройку, нам этого хватит», – отметил настоятель.

Строительные работы, по словам священника, начнутся 28 октября.

Как сообщалось ранее, межконфессиональное противостояние в селе Птича Дубенского района началось в ноябре 2014 года. Успенский храм несколько раз подвергался попыткам насильственного захвата со стороны представителей УПЦ КП и активистов «Правого сектора», в конце концов храм был закрыт до судового решения вопроса.

Община УПЦ несколько раз доказывала в суде право собственности на храм, однако церковь и приходской дом находились под арестом. 2 апреля 2018 года, по ходатайству Успенского прихода Ровенской епархии УПЦ, Дубенский районный суд отменил временно наложенный арест на храм села Птича. Вечером того же дня произошел захват церкви активистами УПЦ КП. Храм был вновь опечатан. В феврале 2019 года община подала жалобу в ЕСПЧ. 14 марта ЕСПЧ открыл производство по делу. 4 апреля 2019 года рейдеры срезали дверные замки, после чего служители раскольнической ПЦУ провели в Успенском храме «молебен».

Религиозная община УПЦ села Птича, как и ряд других приходов в области, была вычеркнута из Единого государственного реестра. Единственной легитимной в селе объявлена новосозданная религиозная община ПЦУ.

Помещение под временный храм верующие УПЦ приобрели в 2020 году за деньги благодетеля.