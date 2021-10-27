Министерство здравоохранения Украины разрешило вакцинацию от COVID-19 для детей от 12 лет, если они не относятся к группам риска. Соответствующий приказ от 13 октября доступен на сайте Минздрава.

Вакцинация может быть проведена при наличии прививок, соответствующих возрасту с учетом утвержденных противопоказаний к вакцинации.

В случае дефицита вакцин следует приоритетно обеспечить ими детей от 12 лет и взрослых, отнесенных к приоритетным группам вакцинации, имеющих высокие риски тяжелого течения COVID-19 и серьезных осложнений от него.

Учитывая данные безопасности и эффективности вакцины Pfizer для детей в возрасте от 12 лет, а также роста заболеваемости SARS-CoV-2 среди детей, рекомендуется проводить вакцинацию лиц в возрасте от 12 до 17 лет.

Использование Pfizer противопоказано при наличии в анамнезе серьезной аллергической реакции на один из компонентов вакцины. Детям, перенесшим миокардит или перикардит после первой дозы вакцин Pfizer/BioNTech, необходимо отложить введение второй дозы до получения научных данных.