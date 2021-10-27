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26 октября. Картина дня 13

Аукцион по приватизации АО «Первый киевский машиностроительный завод» (завод «Большевик») успешно завершен с победной ставкой в ​​размере 1 429 017 000 гривен.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Геннадия Лагуту главой Херсонской областной государственной администрации вместо уволенного Сергея Козыря.

В Харькове задержан 16-летний водитель «Инфинити», который на большой скорости пытался пересечь перекресток на красный сигнал светофора и столкнулся с машиной Chevrolet.

За сутки 26 октября в Украине зафиксировано 22 574 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. На территориях Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей с полуночи 30 октября установлен красный уровень эпидемической опасности. 

Всемирное антидопинговое агентство обнародовало предварительные результаты операции «Геркулес», в рамках которой было проведено расследование обвинений относительно существования в Федерации легкой атлетики Украины схемы покрытия использования допинга,  а также в том, что Национальный антидопинговый центр нарушил требования Международного стандарта по тестированию и расследованию путем неправомерного отбора проб у спортсменов с предварительным предупреждением. 

После этого директор Национального антидопингового центра Украины (НАДЦ) Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку.
ForUm

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