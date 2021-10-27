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Президент Украины Владимир Зеленский уволил Сергея Козыря с должности главы Херсонской областной государственной администрации.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

На его место указом №553/2021 назначен действующий заместитель председателя Херсонского областного совета Геннадий Лагута.

Партия «Слуга народа» выдвинула Козыря кандидатом в народные депутаты в 184-м избирательном округе на промежуточных выборах в Верховную Раду, которые пройдут 31 октября 2021 года.

Геннадий Лагута – руководитель партии «Партия Игоря Колыхаева «Нам здесь жить», был избран в Херсонский облсовет в 2020 году. 14 сентября 2021 года был зарегистрирован Центральной избирательной комиссией Украины в качестве кандидата в народные депутаты на 184-м избирательном округе.
ForUm

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