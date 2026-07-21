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Економіка

Україна отримає ще 690 млн доларів від МВФ

Україна отримає ще 690 млн доларів від МВФ

Виконавча рада Міжнародного валютного фонду схвалила надання Україні нового траншу фінансової допомоги в розмірі 690 млн доларів. Кошти будуть виділені в межах чотирирічної програми розширеного фінансування (EFF). Про це повідомляється на офіційному сайті МВФ.

Як зазначили у Фонді, рішення ухвалили після завершення чергового перегляду програми співпраці з Україною, що відкриває можливість для негайного перерахування коштів. У МВФ наголосили, що Україна загалом успішно виконує умови програми. Зокрема, усі кількісні критерії ефективності станом на кінець березня були дотримані, хоча реалізацію окремих структурних реформ довелося перенести.

У Фонді також повідомили, що українська влада погодилася на необхідні коригувальні заходи та оновила графік проведення ключових реформ. Йдеться, зокрема, про зміни у сферах державних фінансів, управління, боротьби з корупцією, енергетики та фінансового сектору.

Після виділення нового траншу загальний обсяг коштів, які Україна вже отримала від МВФ у межах цієї програми, сягне 2,2 млрд доларів.

Крім того, Виконавча рада МВФ завершила консультації з Україною за статтею IV. Під час них обговорювали заходи для збереження макроекономічної стабільності в умовах війни, а також реформи, необхідні для розвитку ринкової економіки та подальшого просування України на шляху до членства в Європейському Союзі.

Як повідомляло раніше ForUa, ЄС виділяє Україні додаткові 1 млрд євро з 90 млрд євро на дрони.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

МВФтраншфінансова допомога
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