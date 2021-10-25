Канцлер Германии Ангела Меркель будет работать над организацией встречи в Нормандском формате каждый день, до последнего дня пребывания на этой должности, сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

«С нашими французским коллегами мы уже очень много работаем над этой возможностью устроить встречу на уровне министров иностранных дел в Нормандском формате. Конечно, это действительно тяжело. На данное время пока еще нет четких представлений, когда она может состояться. Происходят контакты как с украинской, так и с российской сторонами. Федеральный канцлер сказала, пребывая в Киеве, что она будет работать над организацией этой встречи каждый день, до последнего дня пребывания на этой должности», - сказала Фельдгузен на конференции в Киеве в понедельник, отвечая на вопрос агентства Интерфакс-Украина.