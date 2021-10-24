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Христианин должен замечать потребности других и видеть в каждом человеке самого Христа.

Фото: Из открытых источников

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом глава Синодального отдела по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян рассказал на Ютуб-канале «Православная Церковь».

«Творить милостыню и заботиться о других является общей потребностью каждого человека, независимо от национальности или религии. Если говорим о милостыне в христианской традиции, то ориентируем на Евангелие, слова Иисуса Христа: будьте милосердны, как Отец ваш Небесный милосерд», - отметил отец Сергий.

По словам священника, Господь призывает, чтобы всегда имели открытое сердце для людей, которые нуждаются. Как отметил глава Синодального отдела Господь приводит пример, что если помогаем тем, кто нам помогает и любим тех, кто любит нас или даем в долг с расчетом, что нам назад дадут, то это же делают и другие народы.

«Христианское милосердие выше в общей традиции в том, что христианин должен замечать потребности других и видеть в каждом человеке самого Христа, который обращается к тебе с той или иной нуждой и тогда сможешь помочь и сделать даже больше, чем тебя просят», - сказал протоиерей Сергий Экшиян.

Как отметил священник, вера без дел мертва, если хочешь показать свою веру, то покажи свои дела, а дела это дела милосердия и любить ближнего как самого себя.
ForUm

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