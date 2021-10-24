Совладелица ресторана Nebos в Киеве Ирина Богданович заявила, что полиция не штрафовала заведение за несоблюдение карантинных ограничений и никаких протоколов, по ее словам, не было.

Об этом она рассказала в Instagram.

.«Мы не нарушив ни одного права ни одного человека, никого не обидев, сегодня [23 октября] закрыты, к сожалению. Потому что вчера пришла полиция и начала не слишком правомерно вести себя с нашими сотрудниками», — сказала она.

По словам Богданович, администрация ресторана записала визит правоохранителей на камеру, а в полиции рассказали, что «звонок поступил от депутатов Свободы и они пришли к нам по этим полномочиям».

Она заявила, что на работников «давили эмоционально и морально», а после часового разговора с юристом, которая объяснила, что «все, что делала полиция было неправомерным», правоохранители пошли без подписанного протокола. Обвинения со стороны заведения они отрицали, говорит Богданович. Также совладелица ресторана утверждает, что никакого штрафа не было.

«Протоколов нет никаких, ничего незаконного мы не делали, ничего не выписано. Мы будем работать, у нас есть права на это и мы их соблюдаем», — добавила она.

Накануне глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что ресторан в Киеве оштрафовали за несоблюдение карантинных требований. По его словам, об этом сообщили киевляне. В Госпродпотребслужбе уточнили, что речь идет о Nebos.

Радуцкий добавил, что комиссия выяснила: посетители и персонал не носят маски, в ресторане нет маркировки о соблюдении социальной дистанции в очереди, в помещении не проводят регулярную уборку и дезинфекцию поверхностей, нет температурного скрининга среди посетителей и сотрудников. Столы в ресторане стояли на расстоянии менее 1,5 метра и за ними сидели более четырех человек, подчеркнул он.

Радуцкий заявил, что полицейские составили протокол об административном нарушении по ч.1 ст. 43−4 КоАП, согласно которому владельцу грозит от 17 до 170 тыс. грн штрафа.