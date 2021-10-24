В Киеве ресторан оштрафовали за нарушение карантинных правил. Об этом в субботу, 23 октября, сообщили председатель Комитета ВР по вопросам здоровья Михаил Радуцкий в Facebook, главное управление Госпродпотребслужбы в г. Киеве.
По словам Радуцкого, посетители и персонал передвигаются по заведению без масок, отсутствует маркировка для соблюдения социальной дистанции в очереди, не выполняется регулярная влажная уборка помещений, мытье и дезинфекция поверхностей, не проводится температурный скрининг посетителей и работников перед началом рабочей смены, столы расположены ближе 1,5 метров и за ними размещается более 4 человек.
По результатам проверки работники полиции составили протокол об административном правонарушении по части первой статьи 43-3 Кодекса Украины об административном правонарушении (нарушение правил карантина людей). Владельцу заведения грозит штраф от 17 тыс. грн до 170 тыс. грн. по решению суда.
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