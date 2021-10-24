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Австралия подержала Тайвань в конфликте с Китаем. Правительство Австралии заявило, что поможет Тайвани декарбонизировать энергетическую отрасль.

Об этом сообщает The Guardian.

Министр торговли Австралии Дэн Техан сообщил, что видит реальные возможности для углубления энергетических связей с Тайванем.

«У нас уже есть очень прочное экономическое партнерство с Тайванем, и область, которую мы видим следующей, в которой мы хотели бы развиваться, - это энергетическое партнерство и видение того, что мы можем сделать, в частности, чтобы помочь, поскольку Тайвань стремится к декарбонизации», - сказал Техан.

Тайвань также заявил о своей заинтересованности в заключении двусторонней торговой сделки с Австралией и о своем стремлении присоединиться к ключевому региональному торговому пакту.
ForUm

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