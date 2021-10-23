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Ряд ведомств в США начал новые расследования относительно вывода войск из Афганистана. В частности проверки проведут в отношении администрации президента.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Госдепартамент, министерство внутренней безопасности, министерство здравоохранения и социальных служб и Агентство США по международному развитию проведут собственные проверки действий администрации президента.

Они также проведут проверку относительно вывода дипломатического персонала США из Афганистана, закрытия там посольства страны, а также экстренной эвакуации афганских беженцев. Как отмечает газета, инспекторы будут работать в сотрудничестве со специальным генеральным инспектором США по восстановлению Афганистана Джоном Сопко, подотчетным Конгрессу США.
ForUm

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