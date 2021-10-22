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В случае перехода Киева в «красную зону» в городе будет введен ряд ограничений, сообщил мэр Виталий Кличко.

Так, будет запрещено принимать посетителей в заведениях питания. Разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата;

Прекращается деятельность учреждений гостиничной сферы.

Разрешается при условии наличия у клиентов и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата;

Посещение семьей и посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты.

Разрешается при условии наличия у клиентов и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата;

Запрещается работа спортзалов и фитнес-центров.

Разрешается при условии наличия у клиентов и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата;

Разрешается для посещения спортсменами национальных сборных команд Украины и их тренерами.

Проведение всех массовых мероприятий:

Разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

Разрешается проведение спортивных мероприятий без зрителей.

Ограничивается доступ посетителей в помещения ЦНАП, управления труда и социальной защиты населения, управления пенсионного фонда, за исключением исключительных случаев.

Разрешается при условии наличия у посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста (срок действия 72 часа) или COVID-сертификата.

Общественный транспорт продолжает работу в обычном режиме при условии соблюдения перевозки количества пассажиров не более чем предусмотрено в регистрационных документах транспортного средства

Заведения образования:

Прекращают посещение учебных заведений с 23 октября по 8 ноября: каникулы для школьников продолжаются с 23 по 31 октября. По следующей неделе будет принято дополнительное решение о дистанционном обучении или дополнительные каникулы.

Детские сады продолжают свою работу в обычном режиме при условии 100% вакцинации всего персонала;

Работают другие учебные заведения, все работники которых получили сертификат о полном курсе вакцинации от COVID-19.
ForUm

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