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Для безопасности и удобства пассажиров АО «Укрзализныця» открывает центры вакцинации против COVID-19 еще на 3 крупных железнодорожных вокзалах: Ривне, Хмельницкий и Ужгород. С 23 октября планируется развернуть пункт прививки еще на вокзале в Киеве. В центрах вакцинации пассажиры и все желающие могут бесплатно сделать прививку против COVID-19, сообщила пресс-служба УЗ.

С 21 октября – первый день введения новых правил безопасных перевозок - такие пункты вакцинации открылись на 7 вокзалах: Киев (2 пункта), Львов, Харьков, Одесса, Днипро, Нежин и Коростень.

Также на 10 железнодорожных вокзалах круглосуточно работают пункты экспресс-тестирование на COVID-19: Киев, Харьков, Одесса, Днипро, Запорожье, Мукачево, Кривой Рог, Винница и Полтава (станция Полтава-Киевская). Здесь вакцинированные пассажиры могут сделать экспресс-тест и получить справку, что в случае отрицательного результата будет основанием для посадки в поезд. Эта услуга для пассажиров, имеющих билет на поезд, стоит 350 грн.

АО «Укрзализныця» планирует и в дальнейшем увеличивать перечень вокзалов, где будут действовать пункты вакцинации и тестирования.
ForUm

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