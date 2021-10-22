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Россия приближается к принятию решения об исключении «Талибана» из списка террористических организаций, но это сделать в первую очередь должен Совет Безопасности ООН, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Дело в том, что эти решения приняты на уровне ООН», - сказал Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», передает Интерфакс.

Он отметил, что сейчас все зависит от того, будет ли ситуация в Афганистане развиваться в позитивном ключе.

«Позиция России будет заключаться в том, чтобы двигаться именно в этом направлении (исключения из списка террористов – ред.). Но все-таки эти решения должны быть приняты таким же образом и способом, которым они принимались раньше, когда мы это движение включали в список террористических организаций», - добавил Путин.

Он заметил, что Россия сотрудничает с представителями «Талибана», приглашает их в Москву и находится в контакте с ними в самом Афганистане.

Талибы должны выстроить отношения со всеми этническими группами, политическими и общественными организациями внутри Афганистана, заявил президент РФ.

Накануне в российской столице прошла встреча по Афганистану в «московском формате». В совместном заявлении по итогам переговоров участники отметили, в частности, необходимость взаимодействия с новыми властями Афганистана вне зависимости от статуса талибов на международной арене.

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе на фоне вывода из страны войск коалиции во главе с США, которые пребывали там 20 лет. Представители новых властей заявили о намерении сформировать инклюзивное правительство, вести борьбу с терроризмом и наркотрафиком и отсутствии угрозы со стороны Афганистана для стран региона.
ForUm

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