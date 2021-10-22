Плантография – метод диагностики, применяемый для обследования стоп. Ее активно используют для выявления плоскостопия, вальгусной деформации, изменения положения плюсневой кости.

Плантография определяет не только тип патологии, но и ее степень. Зачаствую в клиниках используется инновационное оборудование для компьютерной плантографии FootBalance, которое позволяет провести качественную диагностику и в течение 15 минут изготовить индивидуальные ортопедические стельки. Ход данной процедуры очень прост: пациент становится на специальный подиум с датчиками, с помощью которых сканируется отпечаток ступни и проводится измерение более 40 параметров стопы.

На основании этой диагностики можно не только выявить патологии на ранней стадии, но и дать четкие рекомендации по их устранению.

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Диагностика стоп таким способом отличается высокой информативностью. Методика подходит и взрослым, и детям. За исключением младенцев, у малышей до 3 лет наблюдается физиологическое плоскостопие.

Как проходит процедура, показания к ее проведению

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При проведении диагностики пациент становится на специальный подиум с датчиками. Врач выполняет сканирование стопы, замеряя более 40 параметров.

Пациенту необходимо равномерно распределить вес на ноги, следовать всем наставлениям доктора, иначе результаты будут искажены.

Важно! Обследование обычно выполняется в различных плоскостях, в том числе в сидячем положении. Сканирование занимает около 15 минут. Анализ и обработка полученных данных выполняется компьютерной программой.

Методику используют для доказательства или опровержения патологических изменений. Она обладает сразу несколькими достоинствами:

простотой;

информативностью;

безопасностью.

Плантография стопы в Киеве доступна по стоимости. Обследование можно пройти в удобное время в комфортных условиях.

Метод плантографии стопы рекомендован к использованию при проведении плановых медицинских осмотров. Он позволяет оценивать опорную способность нижних конечностей, выявлять отклонения от нормы. С ее помощью диагностируют врожденные и приобретенные патологии стопы.

Плантография у детей выявляет плоскостопие в начальной стадии, когда оно проще поддается лечению. Увеличивает шансы на восстановление нормального строения ступней.

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Компьютерная плантография незаменима при обследовании призывников, людей, профессионально занимающихся спортом. Ее используют при наличии хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата (сколиоза, старого перелома ног), для оценки эффективности проведенного лечения.

Плантография – методика, которую нередко применяют в целях профилактики, чтобы убедиться в отсутствии серьезных патологий стоп. Ее рекомендуется выполнить при появлении отеков, чувства тяжести, болевых ощущений в ногах (подобная симптоматика обычно становится более выраженной по вечерам), мозолей и натоптышей.

Плантографию следует выполнить, если привычная обувь вдруг стала тесной, распространении болевых ощущений на спину и колени, при:

возникновении пяточного бурсита, косолапости;

воспалении суставов и связок;

спазмах икроножных мышц.

Внимание! Болезни стоп нельзя запускать, в будущем это чревато сильными болями, ограничением физической подвижности.

Показания к компьютерной плантографии: (взято тут)

Боль в ногах и ступнях; Отеки и чувство тяжести в ногах; Увеличение стопы в длине и ширине; Быстрый износ обуви с внутренней стороны; Диагностики заболеваний опорно-двигательного аппарата; Определение вида и степени деформаций стопы.

Как исправить выявленные патологии

Для исправления выявленных патологий необходимо четко следовать рекомендациям врача-ортопеда. Носить специальную обувь, которая позволит предотвратить дальнейшие деформации.

Исправление обнаруженных патологий поспособствует ношение стелек Footbalance. Они продаются полностью готовыми к применению и представляют собой самоформирующиеся изделия с запатентованным динамическим внутренним слоем. Инновационные стельки способствуют здоровой работе стоп, формировать правильной осанки. Идеально соответствуют индивидуальным особенностям стопы, обеспечивают улучшенную посадку обуви на ногах, повышают уровень комфорта.

Компьютерная плантография с корректором стопы в Киеве – современная диагностическая процедура, приносящая большую пользу. Она дает возможность выявлять патологии на начальной стадии, назначать своевременное лечение.

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