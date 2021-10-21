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У компьютера может быть самый мощный софт и новое железо, но все же во время работы смотреть приходится не на его «начинку», а на монитор. От технических параметров этой части ПК зависит, насколько комфортно будет работать с техникой изо дня в день.

Благо, производители предоставляют пользователям возможность самостоятельно решить, каким экраном оборудовать свой компьютер. К тому же, если нет времени ходить по магазинам, то всегда можно купить монитор здесь, выбрав модель с интересующими параметрами.

Диагональ монитора

Размер экранов ПК измеряется количеством дюймов по диагонали. Для офиса оптимальный вариант – 20-24 дюйма. Для дизайнеров, фотографов, видеомонтажеров и некоторых других профессий, которые предусматривают работу с большим количеством одновременно открытых окон, понадобится более габаритный вариант – на 28-31 дюйм.

Разрешение экрана

Определяется количеством пикселей. Чем выше их плотность, тем более четким будет изображение, а глаза будут меньше уставать. Представителям профессий, где важна высокая детализация изображения, подойдет Full HD. Если нужен недорогой экран преимущественно для работы с текстами или бухгалтерскими таблицами, то сойдет и 1280х1024. Профессиональным фотографам и графическим дизайнерам стоит обратить внимание на мониторы с разрешением 2560х1440.

Матрица монитора

Данная характеристика отвечает за качество изображения и цветопередачу. В дисплеях для ПК используются такие варианты:

  • TN – недорогие, дают небольшой угол обзора, но обеспечивают неплохую контрастность, подойдут для стандартной офисной работы;
  • IPS – из среднего ценового сегмента, дают более качественное изображение, также подходят для офисной работы и стандартной обработки изображений;
  • VA – хорошая цветопередача, высокая контрастность, удобный угол обзора делают такие мониторы оптимальным решением для большинства профессий;
  • OLED – их преимущества: широкие углы обзора, глубокий черный цвет, высокая контрастность и яркость, экраны с такими характеристиками идеально подходят для профессиональной работы с графикой.

Полагаем, с такой инструкцией даже новичок сможет выбрать идеальный монитор для работы.
ForUm

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