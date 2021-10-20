Ангел Хранитель будет сопровождать человека после смерти во время его мытарств.

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Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом преподаватель Киевских духовных школ иеромонах Митрофан (Божко) рассказал на Ютуб-канале «Православная Церковь».

«Ангел Хранитель - это ближайший друг и помощник, которого Господь дает для того, чтобы он помогал в спасении и защищал от духовных врагов. Он дан человеку от рождения до самой смерти», - отметил священник.

Отец Митрофан напомнил, что в Священном Писании говорится о том, что Ангел Хранитель после смерти будет сопровождать человека во время его мытарств.

«Он будет защищать и пытаться находить те добрые дела, чтобы нам оправдаться от своих грехов перед Богом», - подчеркнул преподаватель КДАиС.

В завершении иеромонах Митрофан (Божко) напомнил, что грехи и проступки могут оскорблять Ангела Хранителя. «Нужно вести себя таким образом, чтобы выражать свою любовь и доверие к Ангелу Хранителю и не отгонять его», - заключил он.