Центры вакцинации против COVID-19 будут работать в регионах, где установили красный уровень эпидопасности.

Изменения, которые позволят работать центрам вакцинации на красном уровне, внесли в постановление Кабинета Министров №1236 на заседании правительства 20 октября, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Не перестаем убеждать: только вакцинация может спасти человека от смерти и тяжелого течения коронавирусной болезни. Жителям тех областей, которые находятся на желтом уровне, советую не ждать усиления карантина, чтобы потом в очередях ждать прививки. Должны делать 1,5 млн прививок в неделю. Регионы, где установили красный уровень, уже доказывают: как только усилили эпидемические мероприятия, так число желающих сделать прививки резко увеличилось. Поэтому прошу: не пренебрегайте своей жизнью и здоровьем, подумайте о близких, защитите не только себя, но и родных от риска проиграть в борьбе с коронавирусной болезнью», - заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сейчас пять областей находятся на красном уровне эпидопасности. Речь идет о Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

С момента введения там усиленных противоэпидемических ограничений количество сделанных прививок в указанных регионах выросло вдвое.

Всего за время кампании по вакцинации было проведено 14865911 прививок. Рекордное количество сделанных прививок было 19 октября - 226587, из которых 142141 гражданин получил первую дозу вакцины.