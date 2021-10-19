Решение Конституционного Суда Польши, которое признает несоответствие законодательства ЕС и решений Суда ЕС национальной Конституции страны подрывает демократические правовые основы, на которых основывается весь Европейский Союз, поэтому такое решение должно быть пересмотрено.

Об этом сегодня в Страсбурге во время пленарного заседания Европарламента заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Укринформ.

Полный текст ее выступления и дискуссия, которая состоялась сегодня в Европейском Парламенте, обнародованы на мультимедийном портале ЕС.

«Европейская Комиссия внимательно оценивает это решение (Конституционного суда Польши - ред.). Но я могу сказать уже сейчас: я очень обеспокоена. Это решение ставит под вопрос основы Европейского Союза. Это прямой вызов для целостности европейского правового порядка. Только общий правовой порядок предоставляет равные права, правовую уверенность, взаимное доверие между странами-членами и к общей политике. Это первый случай, когда суд страны-члена пришел к выводу, что Соглашения ЕС несовместимы с национальной конституцией», - сказала президент Еврокомиссии.

Она отметила, что такое решение имело серьезные последствия для народа Польши, поскольку оно наносит прямой удар по защите независимого правосудия, которое гарантируется статьей 19 Соглашения ЕС и решениями Европейского суда. В то же время, по словам Урсулы фон дер Ляйен, без независимых судов люди являются менее защищенными и уязвимыми в измерении соблюдения их прав. Но эти права должны одинаково защищаться по всей Европе, будь то Гренобль, Геттинген или Гданьск.

Президент Еврокомиссии подчеркнула - присоединяясь к ЕС, польские граждане выразили доверие к ЕС, надежду на то, что их права будут защищены. Еврокомиссия является хранителем Соглашений ЕС, поэтому именно ее долг - защитить права граждан ЕС, где бы они не проживали. Именно верховенство права удерживает Евросоюз вместе и скрепляет его единство. Такое единство является жизненно важным для защиты общих ценностей, на которых основывается весь Евросоюз - свободы, демократии, равенства и уважения к правам человека. Это именно то, в чем все 27 стран подписались как члены Европейского Союза, оставаясь при этом суверенными государствами и свободными народами.

«Мы не можем позволить и мы не позволим подвергать риску наши общие ценности. Еврокомиссия будет действовать. Варианты известны. Первый - это правовая процедура, которой мы обжалуем решение Конституционного суда Польши. Еще один вариант - это механизм обусловленности и финансовые инструменты. Правительство Польши сейчас должно объяснить, каким образом оно намерено защищать европейские деньги, после решения Конституционного суда. Потому что в течение следующих лет мы будем инвестировать 2 ,100 миллиарда евро в рамках Многолетнего бюджета и программы «Новое поколение ЕС». Это деньги европейских налогоплательщиков. Мы должны защитить бюджет ЕС от нарушений верховенства права », - подчеркнула президент Европейской Комиссии.

Третий и последний вариант, по ее словам - это применение такого мощного инструмента, как Статья 7 Соглашения ЕС. (Процедура, которая предусматривает лишение членов ЕС определенных прав, связанных с членством в ЕС, включая право на голосование или представительство - ред.)

«Это мощный инструмент Соглашения ЕС. Мы должны к нему вернуться. Потому что, позвольте напомнить: Конституционный суд Польши, сегодня ставящий под сомнение силу нашего Соглашения, является тем самым судом, который в соответствии со статьей 7 мы считаем таким, который не является независимым и легитимным. Это, во многом, замыкает круг », - отметила фон дер Ляйен.

Она выразила сожаление по поводу сложившейся ситуации и уверенность в том, что она должна найти и найдет свое решение.

«Мы хотим иметь сильную Польшу в объединенной Европе. Мы хотим, чтобы Польша была в сердце наших дебатов по развитию общего будущего. Польша является ценой для Европы. Вместе мы можем строить Европу, которая является сильной и уверенной в мире, где другие большие силы становятся все более и более агрессивными. Европа выигрывает от уникального опыта Польши. Без народа Польши наш европейский путь будет очень отличающимся», - добавила президент Еврокомиссии.

Она завершила речь словами на польском языке: «Polsko, jestes I zawsze bedziesz w sercu Europy! Niech żyje Polska! Niech żyje Europa!»

Напомним, Конституционный трибунал Польши признал неконституционным одно из положений договора о Евросоюзе, на основании которого Суд ЕС вынес суждение о независимости польских судов.