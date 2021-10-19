Миссия Церкви – совершение Литургии, Божественной Евхаристии, ее центр - Христос.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Во многих голливудских кинокартинах перед отечественным зрителем предстает образ священника, который диссонирует с тем, что он видит в реальной жизни. Так, в кино священник (чаще всего католический) – это улыбающийся интеллектуал, который провожает каждого прихожанина стоя у двери храма и пожимая ему руку.

Совершенно противоположную картину видит наш соотечественник, когда он от кино обращается к реальной жизни. Тут священник (в Украине – чаще всего православный) – это человек, который вечно куда-то спешит, окружен детьми и старается как можно быстрее «скрыться», от прихожан. И кажется, что этот простой сельский батюшка не выдерживает никакого сравнения с тем «голливудским» образом пастыря. Но так ли это на самом деле?», - сказал епископ Виктор.

Владыка отметил, что нужно сначала понять, что основная задача Церкви состоит в том, чтобы приводить людей к единству со Христом.

«Причем к единству не теоретическому или интеллектуальному, но к единству практическому, онтологическому. Церковь – это Тело Христово. Его частью можно стать только через Причастие Святых Христовых Таин. А значит – Таинство Причастия и есть центром духовной жизни христианина. В этом контексте задача священника заключается в том, чтобы быть иереем Божиим, тайносовершителем, а не только требоисполнителем. То есть пастырем, который ведет своих духовных чад к единству с Богом. Не с собой, не к себе, а со Христом и ко Христу», - объяснил архиерей.

По его словам, здесь и кроется ответ на вопрос почему православные батюшки не провожают людей из храма? «Потому что они приходили не к священнику, а к Богу», - подчеркнул он.

«Конечно, это не означает что священник должен быть максимально открытым к людям. Тем более не означает и то, что он поступает правильно когда пытается как можно быстрее уйти домой. Но, в то же время, он не должен забывать о том что есть главное – и для него, и для прихожан. А главное - это Христос, Который «вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13, 7-8)», - продолжил епископ Виктор.

С другой стороны, владыка считает, священник – сопутник, помощник для человека на его пути ко Христу. «Он не должен потакать его страстям или молчать из ложного чувства любви, когда человек чинит беззаконие. Священник должен руководствоваться не «политической целесообразностью», не «как бы чего не вышло», а Святым Евангелием, неизменными канонами Церкви и пастырской совестью», - сказал он.

Владыка убежден, что сегодня Церковь все больше обмирщается и превращается в инструмент «удовлетворения духовных потребностей, то есть, перестает быть живым организмом, сообщающим жизнь своим членам».

«Миссия Церкви – совершение Литургии, Божественной Евхаристии. Ее центр - Христос. И если кто-то говорит что это не главное, что главное в другом – в социальном служении, в «открытости» навстречу переменам, в сохранении национальной идентичности или еще в чем-то, то такой человек говорит не о Церкви. Секуляризация – это не отсутствие «духовного измерения» в жизни общества, это отсутствие (или неприятие) Евхаристии. А там где заканчивается Евхаристия – там заканчивается и Церковь», - заключил епископ Виктор.