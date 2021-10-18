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Президент Владимир Зеленский созывает внеочередное заседание Верховной Рады, сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

В пресс-службе ОП подтвердили, что просьба Зеленского о заседании парламента направлена в понедельник, 18 октября. Ожидается, что внеочередное заседание состоится в четверг, 21 октября, передает Украинская правда.

В частности, в повестке дня, которую предлагает президент, проект закона №4507 об энергоэффективности и проект закона об охране прав на сорта растений и о семенах и посадочном материале.

Зеленский предлагает рассмотреть проект закона об альтернативных видах топлива №5464 по развитию биометана и о присоединении Украины к конвенции о Европейском институте леса №0094.

Также запланирована ратификация нескольких соглашений с европейскими странами.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук отмечал, что 21 октября может состояться внеочередное заседание для евроинтеграционных законов.
ForUm

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