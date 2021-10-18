Третий псалом – это история преображения души, ее пробуждения. В нем весь спектр чувств псалмопевца: от сильнейшего волнения, отчаяния до полного умиротворения.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Псалом написан царем Давидом в сложнейший период его жизни – во время бегства от Авессалома. Вся трагичность ситуации в том, что Авессалом был родным сыном царя Давида и возглавил мятеж против своего отца, желая силой занять престол. Сын стал гонителем и предводителем врагов собственного отца. Царь не находит себе места и утешения ни среди людей, ни в полном уединении. Только мысль о Боге возвращает его к жизни. Псалмопевец вспоминает о Господе и бросается в своем несчастье к Его ногам», — сказал владыка.

Архиерей подчеркнул, что как бы ни были тяжелы обстоятельства жизни, нельзя отчаиваться.

«Отчаяние – признак того, что человек забыл о Боге, отступил от Него. Господь – наше прибежище во всех напастях, защита в житейских бурях и невзгодах, Свет в любой тьме. Нет у нас другой помощи, кроме Всесильного Бога», — отметил он.

Вера в Господа нашего Иисуса Христа – это победа жизни над смертью, напомнил управделами УПЦ.

«Через страх, боль и мучения к наивысшей сладости и вершине – Божией истине. Любовь, приобретенная в мучительном преображении души, делает непобедимыми. Мудрость Божия пребывает в любящем Господа сердце, становится путеводной звездой и помогает принимать правильные решения в любой жизненной ситуации», — подытожил митрополит Антоний.