Ринит — распространенное заболевание, при котором воспаляются слизистые оболочки в носу. Он известен как насморк. Возникает после воздействия на организм негативных факторов. Причинами воспалительного процесса выступают бактерии, вирусы, аллергены и пр.

Насморк — частый симптом ОРВИ и ОРЗ, которые массово диагностируют у жителей Украины в холодное время года и при резкой смене погодных условий. Иногда ринит возникает по причине острой реакции организма на пыльцу растений, пыль, бытовую химию и т. д. В редких случаях насморк выступает следствием повреждения слизистых носовых ходов травмирующими факторами. Также существует атрофическая форма заболевания. Это результат неправильного применения медикаментов, разработанных для местного использования и облегчения носового дыхания.

Каким бы ни был ринит, его нужно лечить. При игнорировании проблемы острая форма переходит в хроническую, человек постоянно испытывает дискомфорт из-за усложненного носового дыхания. Ранняя диагностика, в свою очередь, позволит назначить эффективное лечение без применения серьезных препаратов.

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Чем лечат ринит

Подбор лекарственных препаратов осуществляют после анализа результатов диагностики. Терапевтическая программа будет разработана индивидуально для конкретного пациента. Таким образом, удастся воздействовать на причину заболевания, а не временно снять симптомы.

Сосудосуживающие капли назначают, когда нужно снять воспаление и отечность слизистой. В результате их использования происходят расширение носовых ходов и восстановление дыхательной функции. Применять их бесконтрольно ни в коем случае нельзя.

Увлажняющие средства способствуют улучшению состояния слизистой и более легкому отхождению слизи.

Прием антибактериальных средств уместен при наличии в организме бактериальной инфекции. Антибиотики подавляют жизнедеятельность и размножение болезнетворных микроорганизмов, но назначить их может только лечащий врач.

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Профилактика ринитов

Минимизировать количество простудных заболеваний можно только посредством укрепления защитных сил организма. Улучшают работу иммунной системы, повышая естественную сопротивляемость по отношению к вирусам и инфекциям, с помощью:

сбалансированного питания, обогащенного витаминами и минералами;

занятий спортом;

закаливания.

В сезон эпидемий ОРВИ доктора рекомендуют чаще проветривать помещения, больше гулять.

От аллергического ринита не застрахован никто. Необходимы диагностика и индивидуально подобранное лечение. Однако можно предупредить обострение болезни. Для этого нужно исключить контакт с аллергеном.