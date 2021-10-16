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В течение последних дней в Херсоне резко увеличилось количество людей, которые хотят сделать прививки от COVID-19. Если раньше в день вакцинировали 400 человек, то сейчас — 800.

Об этом Укринформу рассказала генеральный директор Херсонской городской клинической больницы им. Е. Карабелеша Алла Малицкая.

По ее словам, сегодня город — лидер по количеству привитых в регионе. В общем вакцинировали более 53 тысяч человек. Малицкая добавила, что в больнице действуют три пункта вакцинации: один  работает без выходных, а остальные — шесть дней в неделю.

«Последняя неделя, особенно последние четыре дня — очень большой спрос на вакцинацию: если раньше мы вакцинировали 400-500 человек (за день — ред.), То на сегодня вакцинируем 800 и больше», — рассказала она.

Малицкая отметила, что в течение всего лета медики работали в выходные, но «население пренебрегало рекомендациям, было очень много скептиков, которые сейчас стоят в очередях на вакцинацию». Сейчас больница договаривается об открытии дополнительных пунктов прививки. 

Напомним, в Херсоне действуют противоковидные патрули.
ForUm

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