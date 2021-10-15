Франция с 15 октября больше не будет компенсировать расходы на COVID-тесты для невакцинированных против коронавируса граждан.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Le Parisien.

До сих пор Франция оставалась одной из немногих стран мира, где не требовали от человека показать, что у него есть симптомы коронавируса или доказательство того, что он контактировал с больным COVID-19 для компенсации затрат на ПЦР-тест. Такая политика этого года стоила бюджету 6,2 миллиарда евро.

Однако теперь невакцинированные взрослые должны будут из своего кармана заплатить от 22 до 44 евро в зависимости от типа теста на коронавирус.

Отмечается, что COVID-тесты остаются бесплатными для вакцинированных взрослых и всех детей до 18 лет.

На данный момент во Франции уже 45 миллионов граждан считаются полностью вакцинированными. Еще семь миллионов взрослых или частично вакцинированы, или еще не получили ни одной дозы вакцины против коронавируса.