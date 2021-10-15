также в разделеМир
В Британии депутата на встрече с избирателями ударили ножом. Он умер 3
Путин высказался по поводу наркобизнеса талибов 13
США вернулись в Совет ООН по правам человека, из которого вышли при Трампе 13
В Италии начались протесты против «зеленых пропусков» 9
Десятки человек погибли при взрыве шиитской мечети в афганском Кандагаре 8
На Ла-Пальме эвакуировали сотни человек из-за извержения вулкана 9
Байден подписал временное повышение потолка госдолга, предотвратив дефолт 19
В РФ попросили врачей-пенсионеров вернуться к работе 21
Билла Клинтона госпитализировали в США 13
«Свободу Мише!» В Тбилиси тысячи людей требовали освобождения Саакашвили 58
В РФ на следующей неделе ждут делегацию талибов 29
Под президентом Чили зашаталось кресло после публикации Pandora Papers 10
ВОЗ запускает новую группу по изучению происхождения коронавируса 12
Путин: РФ не хочет полностью отказываться от доллара 17
В Беларуси ввели уголовную ответственность за подписку на оппозиционные Telegram-каналы 50
В Норвегии мужчина застрелил из лука 5 человек 25
Путин: Нобелевская премия «не спасет» Муратова 48
Выплаты хакерам-вымогателям в мире превысили $400 млн в 2020 году 10

Франция с 15 октября больше не будет компенсировать расходы на COVID-тесты для невакцинированных против коронавируса граждан.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Le Parisien.

До сих пор Франция оставалась одной из немногих стран мира, где не требовали от человека показать, что у него есть симптомы коронавируса или доказательство того, что он контактировал с больным COVID-19 для компенсации затрат на ПЦР-тест. Такая политика этого года стоила бюджету 6,2 миллиарда евро.

Однако теперь невакцинированные взрослые должны будут из своего кармана заплатить от 22 до 44 евро в зависимости от типа теста на коронавирус.

Отмечается, что COVID-тесты остаются бесплатными для вакцинированных взрослых и всех детей до 18 лет.

На данный момент во Франции уже 45 миллионов граждан считаются полностью вакцинированными. Еще семь миллионов взрослых или частично вакцинированы, или еще не получили ни одной дозы вакцины против коронавируса.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги