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В Киево-Печерской лавре издали Православный церковный календарь с поучениями святых «Свет Печерский» на 2022 год.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, кроме календарных сведений, в издание вошли краткие жития преподобных Киево-Печерских и тех святых, в жизненном пути которых Лавра заняла особое место.

В издание также помещены поучения святых отцов на каждый день, наставления Блаженнейшего Митрополита Онуфрия и братии монастыря.

 Также в лаврской типографии увидел свет настенный перекидной календарь на 2022 год «Преподобные отцы Киево-Печерские». Помимо указаний дней православных праздников и постов, а также дней, в которые совершаются особые богослужения, и поминальных дней, в него вошли краткие жития отдельных преподобных Киево-Печерских отцов.

 Календарь иллюстрирован стилизованными картинами из Киево-Печерского патерика.

 Приобрести календари можно в книжных лавках Лавры и в лаврском онлайн магазине.

 
ForUm

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