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В праздник Покрова православные особо молятся Пресвятой Богородице о помощи и защите от зла.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал священник Андрей Чиженко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Сам Господь благословил Пресвятую Богородицу быть Матерью всего человечества, а нас, в лице святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова, - Ее детьми. И омофор (покров) Девы Марии, распростертый Ею во Влахернском храме над святым блаженным Андреем Юродивым и остальными страждущими, нуждающимися в защите от бедствия, от нападения врагов, молящимися православными христианами, - это живое конкретно-историческое воплощение этого догмата», - отметил священник.

Отец Андрей подчеркнул, что Пресвятой Богородице - Единственной из святых мы молимся: «Пресвятая Богородице, спаси нас».

Священник обратил внимание, что в разные исторические периоды заступничество Пресвятой Девы не раз спасало от врагов во времена страшных бедствий и потрясений.

«Так было в Новгороде с иконой «Знамение». Так было в Москве с Казанской и Владимирской иконами Пресвятой Богородицы, в Одессе с Касперовской иконой Пречистой Девы во время крымской войны середины XIX столетия. День памяти Касперовской иконы Божьей Матери, покровительницы юга Украины, кстати говоря, чествуется в праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Потому что именно в этот день святитель Иннокентий Херсонский совершил с этим чудотворным образом крестный ход в Одессе. И город не был взят неприятелем», - напомнил отец Андрей.

Он призвал всегда, особенно в скорбях. обращаться с молитвой к Богородице.

«Не забывать об этом. Не чертыхаться, не унывать, не ругаться, не роптать на Бога, а смиренно и любя взывать к Пресвятой Богородице, чтобы Она распростерла над нами Свой Святой Покров. И Она непременно это сделает и защитит нас от любой беды», - подытожил священник Андрей Чиженко.

 
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