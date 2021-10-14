В Волынской области 13 октября активисты ПЦУ срезали замки на Успенском храме Украинской Православной Церкви в селе Навоз и проникли в храм.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, настоятель прихода протоиерей Анатолий Остапчук рассказал, что захват произошел около 14.00.

По словам настоятеля храма, который 28 лет служит в этом селе, праздничную литургию 14 октября изгнанная из храма община будет служить в доме семьи прихожан, которые на зиму выехали из деревни и отдали дом для нужд прихода.

По словам отца Анатолия, несмотря на растиражированные в СМИ заявления о «решении большинства о переходе», активных сторонников ПЦУ в селе - до десяти человек. Из них единицы настойчиво агитировали за «переход», однако это представители местного бизнеса. Значительная часть общины осталась с настоятелем.

«Пришла новость о том, что на Волыни в селе Навоз таки захватили наш храм. Пришли, срезали замки. Предварительно рейдерским способом перерегистрировав общину, о чем сам настоятель узнал сначала из интернета. В общем, эти люди (из ПЦУ) не думают о будущем, о том, что им придется рано или поздно с нами мириться. Они, выражаясь словами из Нового Завета, собирают себе угли на голову, и будто специально делают все для того, чтобы никогда не пришел межконфессиональный мир и православное единство в Украине, о чем сегодня можно только мечтать. Жаль», - отметил в Телеграм спикер Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич.

Захват Успенского храма произошел после того, как 5 октября председатель Волынской ОГА Юрий Погуляйко незаконно перерегистрировал общину УПЦ в ПЦУ.