также в разделеОбщество
Киев направил РФ ноту из-за 103-го «гумконвоя» для Донбасса 40
Минздрав расширит перечень профессий для обязательной вакцинации 12
Зеленский почтил погибших за Украину 17
Енин: У Полякова после смерти обнаружили катетеры с неизвестным веществом 35
Украина отмечает День защитников и защитниц 15
НАБУ закрыло дело о закупке вакцин по завышенным ценам при Степанове 8
ВАКС поддержал закрытие дела НАБУ по «Роттердам+» 12
13 октября. Картина дня 15
Умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов 47
Львов усиливает карантин 17
Псевдополковнику «республиканской гвардии ДНР» грозит до 15 лет тюрьмы 21
Во Львове задержали турка, находящегося в международном розыске 12
ВАКС заочно арестовал сына Януковича 22
Осуществляли разведку с повязками СЦКК: ВСУ задержали боевика «ЛНР» 16
Минобразования рекомендует школам объявить каникулы с 18 октября 11
В РФ украинца осудили за попытку контрабанды комплектующих к МиГ-29 16
Турфирма и медлаборатория зарабатывали 500 тысяч в месяц на поддельных справках 20
Путин отправил Поклонскую послом на остров возле Африки 31

В Украине планируют разрешить медицинским работникам, имеющим образовательную  степень профессионального младшего бакалавра по специальности «Медсестринство», в отдельных случаях принимать решение о прививках без участия врача, сообщила пресс-служба Миинздрава.

Подготовлены соответствующие изменения в приказ Министерства здравоохранения Украины от 16 сентября 2011 №595 «Положение об организации и проведении профилактических прививок» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Украины 10 октября 2011 года по № 1160/19898). Сейчас эти изменения обнародованы для общественного обсуждения. Ознакомиться с ними можно по ссылке - bit.ly/medsestry_vaktsynatsia.

Предложенные изменения дадут возможность медицинской сестре или брату проводить профилактические прививки без привлечения врача, что особенно актуально в период пандемии COVID-19 и сезон гриппа, когда загруженность медперсонала очень высока.

К осуществлению прививок будут допущены медсестры и медбратья, которые пройдут специальную подготовку по проведению прививок и обучение по оказанию неотложной помощи в случае возникновения неотложных серьезных реакций на вакцину (тяжелая аллергическая реакция, потеря сознания и т.д.).

Также предусмотрено, что за лицом остается право выбора - согласиться на консультирование и вакцинацию без привлечения врача или обратиться на консультацию к врачу перед вакцинацией. Кроме того, определен перечень состояний и ситуаций, при которых заключение врача о вакцинации является обязательным.

Осуществление прививок младшим медицинским персоналом без участия врача является стандартной медицинской практикой во многих странах мира. Так, в США, Великобритании, Швейцарии, Франции, Израиле и других странах право осуществлять вакцинацию имеют не только медицинские сестры и братья, но и фармацевты, а, например, в Австрии и Бельгии к прививкам привлекают медицинских студентов.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2925 грн.
7
Теги