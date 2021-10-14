Белорусские силовики сообщили о механизме привлечения к уголовной ответственности людей за подписку на телеграмм-каналы и чаты, признаны «экстремистскими». Об этом сообщило Главное управление министерства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Значительная часть каналов, признанных судами в стране экстремистскими, принадлежит оппозиции, пишет Радио Свобода.
В сообщении силовики связывают свои новые возможности с принятым 12 октября постановлением белорусского правительства «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма». В МВД заявили, что документ позволяет признать группы в мессенджерах и социальных сетях незарегистрированными группами граждан, осуществляющих экстремистскую деятельность. Таким людям грозит максимальное наказание до 7 лет свободы, заявили в ведомстве.
В феврале Главное управление министерства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией заявляло, что подписка на признанные экстремистскими чаты и каналы может расцениваться как административное правонарушение. Тогда несколько опрошенных изданием «Наша нива» адвокатов заявили, что это невозможно по действующим законам. Однако милиция стала приходить к подписчикам таких каналов и штрафовать их, в том числе обвиняя в других правонарушениях.
В списке признанных экстремистскими каналов есть не только оппозиционные группы, но и медиа. В октябре 2020 суд в Минске признал экстремистским телеграмм канал NEXTA, на который подписаны почти 990 тысяч человек. В августе аналогичные действия предприняты против каналов закрытого властями новостного портала Tut.by и запущенного его бывшими сотрудниками нового издания Zerkalo.io.
Белорусские власти жестоко преследует участников и сторонников оппозиции после протестов после президентских выборов в августе 2020 года. Тогда власти страны объявили о победе действующего президента Александра Лукашенко. Против участников протестов нарушены тысячи уголовных дел. Десятки тысяч людей вынуждены были бежать из Беларуси. 805 осужденных правозащитники считают политическими заключенными.
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