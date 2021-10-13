Гагаринский суд Москвы признал гражданина Украины Сергея Ливенцова виновным в попытке контрабанды оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники.

Приговором суда Ливенцову назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима, сообщает Интерфакс со ссылкой на Управление ФСБ России по Москве и Московской области.

Ливенцов признан виновным по статье «приготовление к контрабанде вооружения, иной военной техники» (ч. 1 ст. 30 и ч.1 ст. 226.1 УК РФ).

По данным спецслужбы, следствием и судом установлено, что в 2019 году Ливенцов намеревался незаконно приобрести оборудование, которое может быть использовано при создании военной техники (комплектующее изделие авиационного двигателя «РД-33», устанавливаемого на военные самолеты типа «Миг-29»), с целью его дальнейшего вывоза в Объединенные Арабские Эмираты.

17 октября 2019 года при передаче 8 тыс. долларов работнику предприятия российского оборонно-промышленного комплекса Ливенцов был задержан сотрудниками ФСБ с поличным.

Приговор в отношении него уже вступил в законную силу.