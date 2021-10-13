также в разделеОбщество
Псевдополковнику «республиканской гвардии ДНР» грозит до 15 лет тюрьмы
Во Львове задержали турка, находящегося в международном розыске 7
ВАКС заочно арестовал сына Януковича 8
Осуществляли разведку с повязками СЦКК: ВСУ задержали боевика «ЛНР» 9
Минобразования рекомендует школам объявить каникулы с 18 октября 11
Турфирма и медлаборатория зарабатывали 500 тысяч в месяц на поддельных справках 19
Путин отправил Поклонскую послом на остров возле Африки 31
Новые правила перевозок: COVID-сертификат будут проверять перед посадкой в поезд 36
Арахамия дважды летал в Вену самолетом из структуры Фирташа 11
Для бронетехники ВСУ закупали некачественные гусеницы, Минобороны «не видело» 14
ТОП-чиновника УЗ отстранили из-за подозрений в коррупции 19
Невакцинированных до ноября учителей отстранят от работы 308
Минздрав инициирует досрочные школьные каникулы 46
12 октября. Картина дня 14
В Донецкой области будут заочно судить «народного депутата ДНР» 16
Половине Украины обещают дожди на завтра, холодно 52
В Украине хотят ужесточить наказание за незаконное ношение госнаград 33
В Украине заблокировали канал сбыта фальшивых долларов премиум-качества 17

Гагаринский суд Москвы признал гражданина Украины Сергея Ливенцова виновным в попытке контрабанды оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники.

Приговором суда Ливенцову назначено наказание в виде трех лет колонии общего режима, сообщает Интерфакс со ссылкой на Управление ФСБ России по Москве и Московской области.

Ливенцов признан виновным по статье «приготовление к контрабанде вооружения, иной военной техники» (ч. 1 ст. 30 и ч.1 ст. 226.1 УК РФ).

По данным спецслужбы, следствием и судом установлено, что в 2019 году Ливенцов намеревался незаконно приобрести оборудование, которое может быть использовано при создании военной техники (комплектующее изделие авиационного двигателя «РД-33», устанавливаемого на военные самолеты типа «Миг-29»), с целью его дальнейшего вывоза в Объединенные Арабские Эмираты.

17 октября 2019 года при передаче 8 тыс. долларов работнику предприятия российского оборонно-промышленного комплекса Ливенцов был задержан сотрудниками ФСБ с поличным.

Приговор в отношении него уже вступил в законную силу.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги