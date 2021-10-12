также в разделеРелигия
Священник рассказал о духовном смысле таинства Причастия 7
В столице на фестивале православного кино «Покров» покажут 83 фильма из 11 стран 7
Ректор Киевских духовных школ рассказал о миссии Церкви в интернете 8
Священник УПЦ рассказал о том, как Православная Церковь поминает живых и усопших 8
Антиохийская Церковь призвала к диалогу ради единства Православия 7
Священник УПЦ рассказал, как найти свое призвание 7
Священник УПЦ объяснил, почему важно сохранять целомудрие до брака 14
Предстоятель УПЦ освятил новую часовню в Изюме 8
В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ отметили Собор всех преподобных отцов в Ближних пещерах 8
На Буковине освящен храм УПЦ вместо захваченного ПЦУ 22
Американский архиепископ РПЦЗ поделился воспоминаниями о святителе Иоанне Шанхайском 16
Митрополит Антоний рассказал о способе защиты от бесов 10
Харьковская семинария УПЦ отметила 25-летие восстановления 13
Митрополит Онуфрий рассказал о важности быть благодарным Богу 10
В Святогорской лавре Митрополит Онуфрий возглавил торжества в честь 30-летия Донецкой епархии 45
Наместник Святогорской лавры рассказал об особой миссии Донецкой епархии УПЦ 27
Митрополит УПЦ Иларион - верующим Донбасса:Лишь в соборном стоянии в Православной вере Господь поможет победить 27
В Святогорской лавре верующие УПЦ празднуют 30-летие создания Донецкой епархии 49

Церковь установила традицию почитания дней памяти святых для назидания в вере и духовном подвиге.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Зачем мы празднуем память святых? Не для того, чтобы их на Небе порадовать, им хватает и своей радости. Мы это делаем для себя, для того чтобы смотря на их труды и подвиги, самим устыдиться своей лени и нерадения; чтобы воспалить в себе ревность к своему спасению, к тому, чтобы не прожить жизнь зря, а потом после смерти не плакать горько о безвозвратно потерянном времени», - объяснил митрополит Лука.

Владыка привел в пример распространенную ситуацию, когда для человека причастность к вере чисто номинальная.

«Сколько раз священники сталкивались с ситуацией, когда родственники просят отпеть покойника, но, беседуя с ними, батюшка понимает, что это отпевание не имеет никакого смысла. Да, усопший был крещен в детстве, но и что с того? Он не только не ходил в Церковь, но даже ни разу в жизни на себя крест не наложил, никогда не молился, а о том, что есть Бог, и думать не хотел. Но если его в земной жизни Бог не интересовал, то почему родственники решили, что Он ему нужен будет по ту сторону могилы? Какие плоды принесла его душа? Дерево посадил, дом построил, детей вырастил? И дерево это когда-то засохнет, и дом разрушится, и дети, никогда не слышавшие от отца о Боге, тоже когда-то вот так умрут», - написал архиерей.

Владыка напомнил, что примеры подвигов, которые верующие вспоминают, празднуя дни памяти святых, должны напоминать о тех плодах, которые должна принести душа в этой жизни.

Митрополит Лука пожелал, «чтобы подвиг святых мучеников и исповедников Православия зажег и в ваших душах огонь ревности к своему собственному спасению».

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги