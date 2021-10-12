Причастие - это Божественная трапеза, на которую приглашает сам Господь.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом протоиерей Нестор Коломиец рассказал для Ютуб канала «Православная Церковь».

«В Церкви главное не поставить свечу, не зайти в храм на молитву, а самое главное в Церкви и ради чего она существует - это таинство Святого Причастия. Что это такое - тяжело объяснить современному человеку, но, я думаю, каждый знает, что если с кем-то разделили трапезу или просто выпили кофе, то становимся ближе друг к другу», - отметил отец Нестор.

По словам священника, Причастие - это Божественная трапеза, на которую приглашает сам Господь. Он отметил, что Причастие можно назвать Бескровной Жертвой, которая была принесена на кресте Иисусом Христом и которая каждый раз повторяется в таинстве Святого Причащения.

«Это таинство установил Спаситель Иисус Христос перед своей смертью. На пасхальной вечере Он взял в руки хлеб, благословил его и сказал: «Ешьте, это - Мое тело». Взял чашу с вином и сказал: «Пейте, это - кровь Моя, которая проливается за грехи всех людей, творите это в память обо мне», - напомнил священник.

Протоиерей Нестор Коломиец отметил, что в различных языческих религиях было жертвоприношение, целью которого было умилостивить божество. По его словам, эти жертвоприношения были прообразом крестной смерти Иисуса Христа, принесшего себя в жертву во искупление грехов всего человечества.