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Миссия священника в соцсетях должна быть направлена на то, чтобы помочь людям понять важность участия в жизни Церкви.

Фото: КДАиС

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Сильвестр (Стойчев) сказал в интервью порталу «Богослов».

«Социальные сети сегодня - это хорошая возможность проводить миссионерскую и катехизаторскую деятельность. Все прекрасно понимают, что большая часть современного общества проводит значительную часть времени именно в соцсетях. Поэтому не использовать эту площадку для церковной деятельности, считаю, было бы неправильно», - отметил епископ Сильвестр.

Ректор Киевских духовных школ обратил внимание, что миссия онлайн является сложной и ответственной для священника.

«Священник должен осознавать, что присутствие в интернете и миссия онлайн - это ответственное служение, которое, помимо пользы, таит в себе и множество различных искушений. Соцсети забирают много времени, и поэтому тот, кто берет на себя такой вид служения, должен правильно расставить приоритеты. Это довольно сложно», - подчеркнул владыка.

Епископ Сильвестр рассказал, как Киевские духовные школы ведут просветительскую деятельность в интернете.

«Наша академия активно представлена в соцсетях. Уже несколько лет подряд мы проводим онлайн-трансляцию богослужений из академического храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы и постоянно получаем положительные отклики от верующих, которые в силу каких-то обстоятельств не могут прийти в храм и смотрят прямые трансляции наших богослужений. Поэтому полагаю, что хотя бы ради этих людей наше присутствие в соцсетях можно считать целесообразным и оправданным», - подытожил владыка.

 

 

 

 

 
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