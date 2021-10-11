На Харьковщине в Изюме освятили новую часовню Украинской Православной Церкви в честь святого равноапостольного великого князя Владимира.
Фото: Изюмская епархия УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на izum.church.ua, чин освящения совершил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.
За богослужением молился митрополит Изюмский и Купянский Елисей, а также духовенство епархии.
Предстоятель УПЦ благословил всех присутствующих и раздал детям сладкие подарки.
Как сообщалось ранее, в Святогорской лавре Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий возглавил торжества в честь 30-летия Донецкой епархии Украинской Православной Церкви и 30-летия архиерейской хиротонии митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона.
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