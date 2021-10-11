также в разделеРелигия
Священник УПЦ объяснил, почему важно сохранять целомудрие до брака
В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ отметили Собор всех преподобных отцов в Ближних пещерах 6
На Буковине освящен храм УПЦ вместо захваченного ПЦУ 12
Американский архиепископ РПЦЗ поделился воспоминаниями о святителе Иоанне Шанхайском 10
Митрополит Антоний рассказал о способе защиты от бесов 8
Харьковская семинария УПЦ отметила 25-летие восстановления 12
Митрополит Онуфрий рассказал о важности быть благодарным Богу 10
В Святогорской лавре Митрополит Онуфрий возглавил торжества в честь 30-летия Донецкой епархии 45
Наместник Святогорской лавры рассказал об особой миссии Донецкой епархии УПЦ 20
Митрополит УПЦ Иларион - верующим Донбасса:Лишь в соборном стоянии в Православной вере Господь поможет победить 14
В Святогорской лавре верующие УПЦ празднуют 30-летие создания Донецкой епархии 36
Патриарх Кирилл рассказал о подвиге преподобного Сергия Радонежского 14
В Киево-Печерской лавре до 17 октября проходит выставка-ярмарка «Покровская» 11
Предстоятель УПЦ рассказал о силе покаяния 14
На Буковине появится новый храм УПЦ 133
Волынская и Ровенская епархии УПЦ передали сто тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру 22
В Черкассах и на Виннитчине освятили новые храмы УПЦ 11
В УПЦ рассказали, что символизирует белая одежда во время Таинства Крещения 8

На Харьковщине в Изюме освятили новую часовню Украинской Православной Церкви в честь святого равноапостольного великого князя Владимира.

Фото: Изюмская епархия УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на izum.church.ua, чин освящения совершил Блаженнейший Митрополит Онуфрий. 

За богослужением молился митрополит Изюмский и Купянский Елисей, а также духовенство епархии.

Предстоятель УПЦ благословил всех присутствующих и раздал детям сладкие подарки.

Как сообщалось ранее, в Святогорской лавре Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий возглавил торжества в честь 30-летия Донецкой епархии Украинской Православной Церкви и 30-летия архиерейской хиротонии митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

3
Теги