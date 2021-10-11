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Главной духовной особенностью святителя Иоанна Шанхайского была безграничная любовь к людям, погружение в молитву, самоотверженное служение Богу и ближним.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом архиепископ Чикагский и Средне-Американский Петр рассказал во время эксклюзивного показа фильма «Святитель Иоанн. Возвращение домой» для студентов Киевских духовных школ.

Показ был организован редакцией «ФОМА в Украине» к 100-летию создания РПЦЗ.

Владыка Пётр впервые увидел святителя Иоанна, когда был 8-летним мальчиком. С ним были хорошо знакомы его родители, эмигрировавшие из России в Китай, а затем в Америку. В свободное от учёбы время он был келейником и иподиаконом святого владыки, сопровождал его в поездках, по его благословению поступил в духовную семинарию.

 По словам владыки Петра, святитель Иоанн был прост в повседневном общении, но строг во время богослужения. Он всегда полностью погружался в молитву и никогда не допускал разговоров в алтаре.

Он также развенчал миф о том, что святитель Иоанн никогда не смеялся. «Те, кто говорят, что он никогда не улыбался и не смеялся, несправедливо относятся к владыке. Владыка умел шутить, и хорошо понимал жизнь. Я видел воочию, что можно и посмеяться, и жизнь любить, и Богу угодить (достичь святости. - ред.)», - подчеркнул владыка Пётр.

 По словам американского архиепископа, святитель Иоанн (Максимович) не был юродивым, как о нём часто говорят. Единственным необычным подвигом, который он добровольно взял на себя сразу после совершения над ним монашеского пострига, был полный отказ от сна в постели - владыка всю последующую жизнь спал сидя в кресле или на стуле. А босиком он ходил из-за болезни ног.

 Документальный проект «Святитель Иоанн. Возвращение домой» был создан по благословению Первосвятителя РПЦЗ Митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Илариона и Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

 Увидеть фильм можно будет в программе XIX Международного фестиваля православного кино «Покров», который начнётся 11 октября.

 
ForUm

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