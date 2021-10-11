Радость духовная не исключает серьезности и ответственности: они дополняют друг друга и вместе служат надежным щитом против дьявола.

Фото: Митрополит Антоний (Паканич) / Фейсбук

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Некоторые верующие недооценивают силу отдельных духовных состояний. Многие об этой силе даже и не догадываются. Например, о силе радости. Об этом явлении говорили многие святые, жившие в разные времена и эпохи. Каждый из них своим неповторимым путем постигал указанную духовную высоту», — сказал митрополит Антоний.

Владыка отметил, что истинная радость достигается только подлинной жизнью во Христе.

«Человек духовно крепнет под благодатным воздействием, сначала коротких мгновений совершенной радости, а со временем и более продолжительных. Все трудности и испытания блекнут перед чудодейственной силой этой добродетели. Есть святые, которых объединяет общая черта: их жизнерадостность. И это редкий и бесценный дар. Духовная радость настолько проникала в них, что их никогда не видели печальными или унывающими, и это радостное настроение духа они стремились донести и до других. Таким был преподобный Серафим Саровский», — продолжил архиерей.

Он напомнил, что никакие добродетели, никакие ступени духовных состояний, в том числе и жизнерадостность, не достигаются без смирения.

«Преподобный Серафим постоянно помнил о своих грехах (несовершенстве) и сердечно сокрушался об этом. «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного» была его непрестанная молитва, возносимая им Богу. Преподобный Антоний Великий решительно говорил, что если в человеке не будет крайнего смирения, смирения всем сердцем, всею душою и телом, то он Царства Божия не наследит. Потому что только глубокое смирение может побороть в человеке зло, заключающееся в гордыне, эгоизме и самоутверждении. А где есть зло, там не может быть радости», — добавил владыка.

Радость духовная проистекает от чистоты духовной, отметил управделами УПЦ. «И тому, кто постоянно наполняется радостью из Источника Жизни, бесы не могут причинить никакого вреда. Именно по этой причине одной из главных задач врагов рода человеческого есть желание помешать духовной радости, так как в ней кроется защита от бесовских козней», — добавил он.

Управделами УПЦ пояснил, что истинная радость произрастает из духовных подвигов: искренней молитвы, чистоты помыслов, сердечного покаяния, стремления к Богопознанию, жизни по евангельским заповедям. «Преподобный Серафим Саровский не только сам ревновал о духовной радости, но и любил видеть ее в своих ближних, братьях. Святой считал, что как все грехи являются заразными, так и личные добродетели способны вдохновлять, заряжать других людей. Ведь когда кто-то впадает в искушение или уныние, ему так важно увидеть радость на лицах друзей, близких – и уныние проходит. Святой старец всех встречал возгласом «Радость моя! Христос воскресе!». И рядом с батюшкой оттаивали и утешались сердца, зарождалась вера во Христа, приходило осознание своих грехов», — рассказал архиерей.

«Перед ближними всегда должно иметь радостный вид, не смущать их огорченным и печальным лицом из уважения, любви и смирения. И тогда Господь по милосердию Своему простит и пошлет радость смирившейся душе. Радости справедливо лишаемся за свои грехи, за непослушание. Унылый вид, кроме всего прочего, ещё часто указывает на леность, апатию, безразличие и нерасположение к добрым делам. Безусловно, радость духовная не исключает серьезности и ответственности: они дополняют друг друга и вместе служат надежным щитом против дьявола», — заключил митрополит Антоний.