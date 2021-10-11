также в разделеРелигия
Митрополит Онуфрий рассказал о важности быть благодарным Богу 8
В Святогорской лавре Митрополит Онуфрий возглавил торжества в честь 30-летия Донецкой епархии 32
Наместник Святогорской лавры рассказал об особой миссии Донецкой епархии УПЦ 19
Митрополит УПЦ Иларион - верующим Донбасса:Лишь в соборном стоянии в Православной вере Господь поможет победить 9
В Святогорской лавре верующие УПЦ празднуют 30-летие создания Донецкой епархии 35
Патриарх Кирилл рассказал о подвиге преподобного Сергия Радонежского 14
В Киево-Печерской лавре до 17 октября проходит выставка-ярмарка «Покровская» 11
Предстоятель УПЦ рассказал о силе покаяния 14
На Буковине появится новый храм УПЦ 133
Волынская и Ровенская епархии УПЦ передали сто тонн гуманитарной помощи в Святогорскую лавру 22
В Черкассах и на Виннитчине освятили новые храмы УПЦ 11
В УПЦ рассказали, что символизирует белая одежда во время Таинства Крещения 8
В столичном Доме Кино с 11 по 14 октября состоится православный кинофестиваль УПЦ «Покров» 12
Священник объяснил, можно ли крестить детей с именами, которых нет в святцах УПЦ 13
В РПЦ рассказали о возможной встрече Патриарха Кирилла и Папы Римского 16
Священник УПЦ снимает фильм об известном князе, который стал монахом Лавры 13
В РПЦ заявили, что патриарх Феодор окончательно ассоциировал себя с расколом, признав ПЦУ 21
На Виннитчине освятили часовню УПЦ на могиле архиепископа Симона 12

В Харькове в Свято-Покровском мужском монастыре прошли торжества по случаю 25-летия деятельности Харьковской духовной семинарии после восстановления в 1996 году.

Фото: Харьковская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой www.eparchia.kharkov.ua, в этот день митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий благословил первокурсников семинарии на ношение подрясников.

После этого совершили Божественную литургию, за которой помолились о прекращении губительного поветрия, об искоренении вражды, о мире и любви.

Торжества по случаю юбилея семинарии продолжились в актовом зале архиерейской резиденции.

Протодиакон Максим Талалай выступил с докладом на тему ««Поминайте наставников ваших...»(Евр. 13: 7). Почившие в Господе преподаватели Харьковской духовной семинарии, возрожденной в 1996 году», а также было зачитано приветствие с от Учебного комитета Украинской Православной Церкви и других духовных учебных заведений.

Ректор семинарии митрополит Онуфрий поздравил всех преподавателей и воспитанников с юбилеем и вручил преподавателям семинарии церковные награды.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

6
Теги