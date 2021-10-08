В столице с 11 по 14 октября при поддержке Украинской Православной Церкви состоится фестиваль православного кино «Покров».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт фестиваля, вниманию зрителей представят 84 фильма, созданные режиссёрами из 11-ти стран: Украины, Армении, Беларуси, Болгарии, Грузии, Латвии, России, Сербии, США, Франции и Чехии.

Лучшие фильмы будут определены в четырёх номинациях: «Игровое кино», «Короткометражное игровое кино», «Документальное кино» и «Анимационное кино».

Посмотреть фильмы - участники фестиваля можно будет с 11 по 14 октября с 12.00 до 21.00. Кроме того, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы ленты опубликуют на сайте фестиваля, где они будут оставаться на протяжении недели.

Показы пройдут в «Красном зале» столичного кинотеатра «Дом кино».

С программой показов можно ознакомиться на сайте кинофестиваля.

Как сообщалось ранее, Международный фестиваль православного кино «Покров» впервые прошёл по благословению Митрополита Владимира в октябре 2003 года.

В прошлом году на конкурс было прислано около 1200 фильмов, из них оргкомитет отобрал 68 лент, созданных режиссёрами из восьми стран. В связи с карантином фестиваль состоялся в онлайн-формате. Его зрителями стали более 100 тысяч интернет-пользователей из 25-ти стран.