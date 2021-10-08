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Православный миссионер протоиерей Александр Клименко снимает документальный проект о преподобном Феодоре Острожском, чьи мощи почивают в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», история о святом князе войдет в цикл «Небесная Украина» -  серии видео о достигших святости просветителях, духовных и культурных личностях в истории Украины, которые стали известны не только на родной земле, но и за её пределами.

«Преподобный Феодор, князь Острожский, - глубоко нестандартная и малоисследованная личность в истории Украины и мира. Человек, который стал родоначальником новой культурно-просветительской и духовной истории. Человек, сумевший пройти тяжёлый путь воина и политика и защитить веру своей земли. Чехия, Литва и Польша также считают преподобного бесспорным героем истории своих земель», - сказано на Ютуб благотворительного фонда «Фавор», открывшего сбор средств на съёмки.

«Мы снимаем не «на прошлое» и не только «на сейчас». Мы снимаем вещи, которые будут востребованы веками и будут нужны нашим детям», - подчеркнул отец Александр Клименко.

Как сообщалось ранее, управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) представил второй фильм из цикла о новомучениках - о настоятеле Воскресенского храма в селе Зазимье на Киевщине священномученике Михаиле Подъельском, пострадавшем от рук большевиков в 1937 году.

 

 
ForUm

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