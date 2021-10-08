Верховная Рада Украины приняла текст заявления «О приоритетных вопросах интеграции Украины в ЕС» и поручила председателю безотлагательно направить текст обращения Европейскому Парламенту и парламентам государств-членов ЕС. Об этом сообщается на сайте парламента.

В заявлении Верховная Рада подтверждает стратегический курс Украины на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе, закрепленный в Конституции Украины и призывает к признанию перспективы членства Украины в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе.

Проект постановления зарегистрирован под №6132.