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Верховная Рада Украины приняла текст заявления «О приоритетных вопросах интеграции Украины в ЕС» и поручила председателю безотлагательно направить текст обращения Европейскому Парламенту и парламентам государств-членов ЕС. Об этом сообщается на сайте парламента.

В заявлении Верховная Рада подтверждает стратегический курс Украины на приобретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе, закрепленный в Конституции Украины и призывает к признанию перспективы членства Украины в ЕС в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе.

Проект постановления зарегистрирован под №6132.
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