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Депутатская фракция «Слуга народа» планирует на своем заседании 18 октября обсудить вопрос о кадровых ротациях в Кабинете министров Украины, сообщил глава фракции Давид Арахамия.

«По министрам мы будем определяться 18 октября, у нас будет фракция», - сказал он журналистам в кулуарах парламента, передает Интерфакс-Украина.

При этом Арахамия не исключил участие в предстоящем заседании фракции и президента Украины Владимира Зеленского.

Также, по словам нардепа, на заседании ожидается участие и потенциальных кандидатов на должности министров. При этом он не стал уточнять, о замене каких именно министров идет речь.

Ранее председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что отставок в Кабмине пока не будет – фракция занялась увольнением Разумкова.
ForUm

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