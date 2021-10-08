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В Виннице освящена часовня Украинской Православной Церкви на могиле архиепископа Винницкого и Брацлавского Симона (Ивановского).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, чин освящения часовни возглавил митрополит Варсонофий.

На могиле владыки Симона в Винницкой епархии архиерей УПЦ отслужил заупокойную литию.

Архиерею сослужили секретарь епархии архимандрит Аркадий (Сенчуковский), протоиерей Владимир Пучков, протоиерей Сергей Корженко, клирики Винницкой и Могилев-Подольской епархий УПЦ. Также совместно со всеми молилась настоятельница Браиловского монастыря Антония (Стеценко).

После совершения чина митрополит Варсонофий отслужил заупокойную литию по почившему архиерею.

Часовня находится на кладбище в Виннице и построена без дверей, чтобы каждый мог зайти и помолиться здесь в любое время. Ктиторы и благотворители, а также активные участники возведения часовни на могиле архиепископа Симона получили архиерейские грамоты.

Архиепископ Винницкий и Брацлавский Симон (Ивановский) руководил Винницкой кафедрой с 1955 по 1961 год. Комиссия по канонизации святых при Винницкой епархии УПЦ собирает документы для возможной в будущем канонизации архиепископа Симона.

 
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