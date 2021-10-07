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В связи с похолоданием увеличилось потребление газа в частных домах, так начался его отбор из подземных хранилищ газа (ПХГ).

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют оперативные данные АО «Укртрансгаз».

Согласно оперативной информации, по состоянию на 07:00 7 октября из хранилищ было отобрано 9,08 млн кубометров газа. Всего в ПХГ находится 18,867 млрд кубометров «голубого топлива».

Генеральный директор Укртрансгаза Сергей Перелома в ходе онлайн-форума Energy Club подчеркнул, что в связи с температурными условиями больше газа стали потреблять частные домохозяйства.

«Централизованное теплоснабжение в большинстве своем не начало работу, но частные домохозяйства в связи с температурными условиями уже используют природный газ намного больше. Они обогревают свои дома и это абсолютно нормально», - сказал Перелома.

Он заверил, что накопленных запасов газа в ПХГ Украины хватит для прохождения отопительного сезона.
ForUm

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