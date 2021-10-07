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МВД Болгарии объявили о задержании по подозрению в промышленном шпионаже трех иностранцев, занимающих ответственные должности на военном заводе «Арсенал».

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на телеканал »Нова».

Специализированная операция была проведена после получения сообщения 3 октября о отсутствие продукции и сопутствующих документов - информации, которая интересует болгарских или иностранных конкурентов.

Во время следствия были допрошены свидетели.

Установлено, что 24-летний мужчина и 59-летняя женщина из Литвы, а также 60-летний россиянин работали на заводе по трудовому договору. Их деятельность была связана с инновационными технологиями. Все трое ушли в отпуск без сохранения заработной платы до 17 сентября и не вернулись на работу.

 Следователи обнаружили, что они выехали за границу и вернулись в Болгарию 2 октября. Пограничная полиция была предупреждена о наблюдении за тремя иностранцами. Так, через несколько дней их задержали на пограничном пункте пропуска «Кулата».

Дальнейший осмотр их автомобилей обнаружил бумаги и вещи, которые якобы имели непосредственное отношение к досудебному производству.
ForUm

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